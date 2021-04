Ist Sport in Innenräumen erlaubt? Was ist mit Fitnessstudios? Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig. Ausgenommen von diesem Verbot ist der Sport auf Anlagen unter freiem Himmel und unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen.