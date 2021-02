Sabine Floryszak

Alter 54

Funktion Leitung Personalbüro, stv. Personalamtsleitung

Persönlicher Corona-Moment „Als im Frühjahr letzten Jahres der erste Verstorbene im Kreisgebiet vermeldet wurde, ging mir das sehr nah und der Ernst der Lage trat schlagartig in den Vordergrund. Schön ist es, dass trotz der nun schon lange andauernden ernsthaften Arbeit im Krisenstab weiterhin eine gute und konstruktive Arbeitsatmosphäre herrscht.“

Herausforderung im Fachbereich „Innerhalb des Teams Corona arbeiten bis zu rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Aufgabenbereichen in einem Schichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche. Immer ausreichend Personal zur Verfügung zu haben und dieses so zu koordinieren, dass alle Funktionen besetzt sind, ist eine spannende Herausforderung.“