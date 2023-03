CDU hält Grundstück am Krefelder Weg für nicht ideal Neuer Standort für Polizeiwache in Kempen gesucht

Kempen · Das Polizeigebäude am Bahnhof in Kempen ist in die Jahre gekommen und zu klein. Deshalb soll ein Neubau für die Wache her. Die CDU in Kempen fordert nun den Einsatz der Stadt, um ein passendes Grundstück zu finden und bei der Planung zu unterstützen.

22.03.2023, 05:15 Uhr

Das Gebäude der Polizeiwache am Bahnhof in Kempen ist in die Jahre gekommen. Auch gibt es zu wenig Stellplätze für Fahrzeuge. Foto: Norbert Prümen

Über einen Neubau für die Polizeiwache in Kempen wird schon seit Jahren gesprochen. Jetzt will die CDU-Fraktion in Kempen die Sache vorantreiben und dafür sorgen, dass die Stadtverwaltung der Kreispolizeibehörde bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück hilft und die Planung unterstützt. In einem Antrag für die Sitzung des Planungsausschusses im April fordert die CDU die Verwaltung auf zu prüfen, „welche verfahrens- und planungsrechtlichen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Kreis Viersen eingeleitet werden können, um fristgerecht auf einem geeigneten Grundstück den Neubau einer Polizeiwache zu realisieren“.