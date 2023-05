Grundstücksmarktbericht für den Kreis Viersen Bauland wird nicht mehr überall teurer

Kreis Viersen · Im Grundstücksmarktbericht für den Kreis Viersen deutet sich eine Trendwende an: Die Baulandpreise stiegen 2022 nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. An manchen Stellen blieben sie sogar auf Vorjahresniveau. Was der Bericht sonst noch zeigt.

04.05.2023, 12:03 Uhr

In Kempen-St. Hubert blieben die Preise 2022 laut Grundstücksmarktbericht stabil. Foto: Norbert Prümen

Sinken sie, oder sinken sie nicht? Während Experten in den vergangnen Monaten bei den Immobilienpreisen auch im Kreis Viersen einen leichten Rückgang beobachtet haben, zeigt der jetzt veröffentlichte Grundstücksmarktbereich des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Viersen für das Jahr 2022 in vielen Kommunen immer noch steigende Preise an. Eine Trendwende deutet sich bei genauerer Betrachtung aber an.