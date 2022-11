Nach Kritik von Kaarster Gemeindemitgliedern Weihbischof Schwaderlapp macht Gesprächsangebot

Anfang November Kostenpflichtiger Inhalt empörten sich einige Gemeindemitglieder von Sankt Martinus gegen die Spendung des Firmsakraments durch Weihbischof Dominik Schwaderlapp in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen (die NGZ berichtete). Ursache waren acht Verstöße gegen die Aufklärungs- und Meldepflicht in seiner Zeit als Generalvikar, nachgewiesen durch das Gutachten des Kölner Strafrechtlers Björn Gercke. Als Reaktion suchte Weihbischof Schwaderlapp das persönliche Gespräch mit den Gemeindemitgliedern. Das lehnten diese ab und nehmen stattdessen ein Gesprächsangebot des Kirchengemeindeverbands mit Vertreten des Kirchenvorstands, Pfarrgemeinderats und Pastoralteams am 5. Januar wahr.