Kostenpflichtiger Inhalt: Nahversorgung in Kaarst : Jahnstraße verliert Netto – Nachfolge-Gespräche laufen

Der Netto-Supermarkt auf der Jahnstraße zieht im Dezember aus. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Auszug an der Jahnstraße: Im Dezember will Netto seine alte Filiale schließen. Das Geschäft zieht in die Räumlichkeiten von Rewe in den Rathaus-Arkaden. Wie es mit der Immobilie im Kaarster Nordwesten weitergeht, ist unklar.