Neues Event in der Stadtmitte Kultursommer Kaarst reicht Konzept ein

Kaarst · Ein neues Kulturevent soll am 17. und 18. Juni 2023, eine Woche nach dem Kaarster Schützenfest, in der Stadtmitte stattfinden – mit freiem Eintritt für die Bürger. Der Stadt liegt ein Konzept vor. Was geplant ist.

09.12.2022, 04:50 Uhr

In der Kaarster Stadtmitte soll im Juni 2023 der Kultursommer stattfinden. Dann könnten auf dem Neumarkt viele kleine Bühnen stehen. Foto: Kirschstein, Frank