Ikea Kaarst feiert Fünfjähriges : Nachhaltigkeitskonzept geht auf

Feierten das fünfjährige Bestehen mit einem Frühstück: Ursula Baum, Hans-Jürgen Petrauschke und Mandy Loppo-Fichtner (v.l., hinten) sowie Dennis Glogau, David Haselbach und Tobias Teichmann (v.l., vorne). Foto: Judith Michaelis (jumi)

Kaarst In dieser Woche feiert Ikea fünfjähriges Bestehen am neuen Kaarster Standort. Von dem Nachhaltigkeitskonzept profitiert das Einrichtungshaus in der aktuellen Energiekrise besonders – zudem sind weitere Schritte geplant.