Neue Genossenschaft gegründet Stadt Jüchen steigt in den Wohnungsbau ein

Jüchen · Die Genossenschaft „Jüchener Wohnen“ ist jetzt gegründet worden. Das erste Projekt soll an der Hochstraße in Hochneukirch an den Start gehen. Was dort geplant ist.

15.03.2023, 04:50 Uhr

Notarin Irene Kämper, Bürgermeister Harald Zillikens, Michael Kirchner von Pyramis und Benjamin Josephs vom Rhein-Kreis (v.l.) bei der Unterzeichung des Gündungsvertrags. Foto: Stadt Foto: Stadt Jüchen

Von Carsten Sommerfeld

Die Stadt engagiert sich jetzt im Wohnungsbau – im Rahmen einer neuen Genossenschaft. Bürgermeister Harald Zillikens, Benjamin Josephs als Vertretung für Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Michael Kirchner, Geschäftsführender Gesellschafter der Pyramis Immobilien Entwicklungs GmbH, unterzeichneten jetzt in Jüchen den Gründungsvertrag für die „Jüchener Wohnen eG“. Ein erstes Bauprojekt ist an der Holzer Straße in Hochneukirch geplant. Ende 2022 hatten zunächst der Hauptausschuss und dann der Rat grünes Licht für die Gründung gegeben.