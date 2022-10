Neben dem großen Martinsumzug am Sonntag, 6. November, durch die Innenstadt, gibt es in Hilden viele Kita- und Grundschule-Aktionen. Doch die sind in der Regel nur für die Kinder und deren Eltern beziehungsweise Verwandte gedacht. Ein Überblick über alle bei der Stadt bisher angemeldeten Martinszüge im Jahr 2022 finden Sie in unserer Bilderstrecke.