Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Der Mensch steht im Fokus

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium bildet zusammen mit der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule und der Schule für Circuskinder das evangelische Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74. Der Weg am Bonni führt in der Regel zum Abitur. Die Schullaufbahn gliedert sich dabei in die Unter- (Klassen 5-7), die Mittel- (8-10) und die Oberstufe. Rund 850 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist eine Schule in kirchlicher Trägerschaft. „Das bedeutet uns etwas, und zwar täglich und in jeder Stunde. An unserem Evangelischen Schulzentrum steht der Mensch im Mittelpunkt, so wie es biblische Botschaft ist. Für die Lehrerinnen und Lehrer heißt das: Alle Menschen sollen sich am Bonni geborgen fühlen und alle arbeiten daran, dass es auch so ist“, steht auf der Hompage. Und: „Natürlich muss man für Klassenarbeiten genauso lernen wie an jeder anderen Schule auch, aber Noten sind eben nicht alles…“