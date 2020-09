Wahl muss verschoben werden : Kandidat für den Hildener Stadtrat gestorben

Hilden Nach dem Tod eines Kandidaten für die Stadtratswahl in Hilden wird die Stimmabgabe für die Wahl im betroffenen Bezirk verschoben. Über Kreistag, Landrat und Bürgermeister können die Anwohner dennoch am 13. September abstimmen.

Was für Angehörige und Freunde des Verstorbenen ein furchtbarer Verlust und ein großer Schock ist, hat auch auf die Kommunalwahl Auswirkungen. Denn Peter Wills hatte sich für die Bürgeraktion Hilden aufstellen lassen und kandidierte im Bezirk 3010 für den Stadtrat. Durch den Tod des Gründungsmitgliedes der Wählergemeinschaft muss die Stadtratswahl in dem Abstimmungsbezirk zwischen Oerkhaus, Richrather Straße, Topsweg und Karnaper Straße verschoben werden. Neuer Termin ist der 27. September – für diesen Tag wäre auch die Bürgermeister-Stichwahl angesetzt.

„So eine Situation gab es in Hilden meines Wissens noch nie“, sagt Wahlleiter Klaus Helmer. Für ihn und seine Mitarbeiter heißt es nun in der ohnehin schon heißen Phase vor dem eigentlichen Wahltermin, den Nachholtermin im Hildener Süden zu planen. „Für die Wahl des Stadtrates bedeutet das, dass die Verteilung der Mandate und damit die Zusammensetzung des Gremiums am Sonntagabend noch nicht feststehen wird“, so Klaus Helmer weiter.