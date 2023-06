Langes Fronleichnams-Wochenende Das ist los in unserer Region

Wer das lange Wochenende rund um Fronleichnam nicht für einen Kurzurlaub nutzt, kann auch in unserer Region viel erleben. Unser Überblick über Veranstaltungen in unserer Umgebung. Los geht es hiermit:

Tag der offenen Tür Waldkaserne Wie sieht es eigentlich hinter dem Zaun an der Elberfelder Straße aus, was machen Soldaten in Hilden? Die Waldkaserne Hilden öffnet an Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, ihre Tore: Von 10 bis 19 Uhr können Hildener und Haaner einen Blick hinter die Kulissen des Bundeswehr-Standorts werfen. „Sie können sich auf Führungen, außergewöhnliche Aktionen für Groß und Klein sowie Verpflegung freuen. Eingeladen sind alle zwischen 0 und 104 Jahren“, erklärte Stadtsprecherin Lina Schorn. Die Bundeswehr erwartet rund 2500 Gäste über den Tag verteilt. Rund 750 Soldatinnen und Soldaten sind momentan in der Waldkaserne stationiert. Sie gehören zum Feldjägerregiment 2, zum Ausbildungsmusikkorps, zum Sanitätsversorgungszentrum, zum Militärischen Abschirmdienst (MAD), zur Betreuungsstelle für zivile Aus- und Weiterbildung, zur zivilen BWI Informationstechnik GmbH, zu einem technischen Prüfkommando sowie zum Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BwDLZ). Die Gäste haben nicht nur die Möglichkeit, einzelne Gebäude und das Gelände zu erkunden, sie erwartet außerdem ein abwechslungsreiches Programm, verspricht die Bundeswehr: Unter anderen werden neben aktuellen und historischen Fahrzeugen auch Teile der Ausrüstung der Bundeswehr präsentiert. Geplant seien zudem aktionsreiche Vorführungen der Dienststellen ebenso wie Kinderschminken und eine Hundeschau. Auch ein Hubschrauber des Rettungsdienstes könne besichtigt werden. Nicht zuletzt biete das Sanitätszentrum eine Teddy-Sprechstunde für verletzte Kuscheltiere an. Junge Gäste können ihre Kuscheltiere im Sanitätsversorgungszentrum wieder „gesunden“ lassen.