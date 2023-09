Schulwahl 2023 in Hilden Grundschulen stellen sich an diesen Tagen vor

Astrid-Lindgren-Schule (Zur Verlach 42): Der Tag der offenen Tür am Samstag, 9. September, von 14.30 bis 17 Uhr findet in Verbindung mit dem Schulfest am Standort Richrather Straße 186 statt. Der Informationsabend für beide Standorte folgt am Mittwoch, 27. September, am Standort Zur Verlach 42. Beginn ist um 19 Uhr.