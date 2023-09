Hilden im Jahr 1985 1000 Jahre Hilden – die Festwoche, die Kaffeetafel, der Fünfkampf

Acht Mannschaften – Rat, Verwaltung, Stadtwerke, Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, Sportverein, Reit- und Fahrverein – traten damals in der Reithalle an der Bibelskirch gegeneinander an. Hier springt der damalige Ratsherr Klaus Dupke mit vollem Einsatz über ein Hindernis und verliert beinahe seine Perücke.