Hilden ist sehr dicht bebaut. Jeder weiß es, aber es kümmert so gut wie niemand. So kommt es, dass ein beträchtlicher Teil des städtischen Klimaproblems hausgemacht ist. 70 Prozent der Menschen leiden an heißen Tagen unter sogenannten Hitzeinseln; manche Haus-Terrassen können mangels Luftzirkulation und wegen stehender Hitze nicht mehr benutzt werden. Daran etwas zu ändern haben wir selbst in der Hand: Die Bauwut und grenzenlose Verdichtung stoppen, gesundes Wohnen ermöglichen, für öffentliche Grün- und Freiflächen einen Bestandsschutz einführen.