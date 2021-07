Starkregen hat in Hilden für mehrere vollgelaufene Tiefgaragen gesorgt. Hier pumpen Einsatzkräfte aus den Kreisen Steinfurt und Münster ein Untergeschoss am Schalbruch aus. 160 zusätzliche Einsatzkräfte sind seit etwa 3 Uhr am Donnerstag in Hilden im Einsatz.