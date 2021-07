Am 20. September 1957 begann es in Hilden und in Solingen heftig zu regnen. Und es hörte und hörte nicht auf. Binnen drei Tagen fielen mehr als 88 Millimeter Niederschlag. Das sind 88 Liter pro Quadratmeter. Eine Menge, die sonst innerhalb eines Monats fällt. Das große Rückhaltebecken in Trotzhilden lief voll. Dann setzte die Flut die Innenstadt unter Wasser. Unser Foto zeigt die Benrather Straße.