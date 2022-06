Tausende Menschen werden sich an diesem Samstag auf den Weg ins Waldbad machen. Wer kann, sollte mit dem Fahrrad anreisen – denn Parkplätze werden an solchen Tagen in der Regel bereits am Vormittag knapp. Samstags und sonntags öffnet das Freibad an der Elberfelder Straße erst um 9 Uhr (sonst 6.30 Uhr). Tickets können im Vorfeld bereits online gebucht werden, das beschleunigt den Einlass. Weitere Freibäder in der Nähe: der Unterbacher See, das Naturfreibad in Mettmann und das Heidebad zwischen Hilden und Solingen.