Als einen „der schönsten Weihnachtsbäume westlich des Urals“ preist Axel Gärtner seinen Baum im Vorgarten an der Eichenstraße 129 in Hilden. Der Baum ist rund 4 Meter groß und inzwischen ein würdiger Ersatz für die frühere 8-Meter-Nordmanntanne. Der Baum wird immer klassisch mit glänzenden roten, goldenen Kugeln, und 2200 warm-weißen Lampen geschmückt. Tradionell immer am Samstag vor dem ersten Advent eröffnet das „Anglühen“ – ein kleiner Umtrunk mit Nachbarn und Freunden, Feuertonne und Mitbringbüffet – die Weihnachtszeit.