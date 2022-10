8. November

Um 16 Uhr zieht der Martinszug am Dienstag, 8. November, durch Frimmersdorf. Aufgestellt wird sich am Schulhof der Viktoria-Schule (Weidenpeschstraße). In Gindorf reitet Sankt Martin um 17.30 Uhr ab der Kita an der Turmstraße. In der Südtsadt startet am gleichen Tag ein Zug um 18 Uhr. Aufgestellt wird sich an der GoT (An St. Josef).