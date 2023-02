Kriminalität im Bahnhofsviertel Grevenbroich „Es geht ihnen darum, Macht zu zeigen“

Gefragt seien städtebauliche und soziale Maßnahmen, sagt Daniel Rinkert von der SPD. Er betont: „Es gibt kein Quartier, das so viel Aufmerksamkeit von der Politik erfährt wie das Bahnhofsviertel.“ Rinkert verweist etwa auf Immobilien, die die Stadt gezielt kauft, um das Quartier zu entwickeln. In einer der Häuser könne, so Rinkert, in einem weiteren Schritt ein OSD-Punkt eingerichtet werden – für mehr Präsenz am Wochenende und abends.