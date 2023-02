Pläne für große Photovoltaikanlagen müssen noch warten Issum will Strategie für Energiewende

Erneuerbare Energien sind der Weg in die Zukunft. Das gilt auch für Issum. Doch angesichts der vielen Ideen und Anfragen möchte die Gemeinde ein Konzept entwickeln, in dem steht, was aus ihrer Sicht wo sinnvoll ist. Darum wurden die anstehenden Beschlüsse für die Änderungen von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen jetzt im Bauausschuss auf Vorschlag der Verwaltung erstmal vertagt.