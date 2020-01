Kostenpflichtiger Inhalt: Produktionsstätten in Erkelenz : US-Konzern investiert zehn Millionen Euro

Mehr als zehn Millionen Euro investiert Mauser Packaging Solutions in den Standort Erkelenz. Zum Spatenstich war Geschäftsführer Ken Roessler (2.v.l.) vom US-amerikanischen Firmenhauptsitz in Oak Brook/Illinois angereist. Foto: Speen

Erkelenz Mauser Packaging Solutions verfügt weltweit über 180 Standorte – in den in Erkelenz wird jetzt investiert. „Das ist die größte Investition, die Mauser in Europa getätigt hat“, erklärte beim Spatenstich Werksleiter Dieter Stassen erfreut.