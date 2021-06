Embricana und Stadtbad : Bäder in Rees und Emmerich wollen wieder öffnen

Der Badespaß im Embricana soll ab 3. Juli wieder möglich sein.

REES/EMMERICH Die Schwimmbäder in Emmerich und Rees machen sich für ihre Wiederöffnung bereit. Während das Embricana am 3. Juli öffnen will, könnte es in Rees bereits in etwas mehr als einer Woche schon losgehen.