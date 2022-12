Handel Stadt und Politik gegen Discounter-Pläne

Eigentlich ist alles ganz einfach und doch ein wenig kompliziert: Die Discounter Aldi und Lidl in Rees wollen sich verändern. Aldi möchte an einen neuen Standort, um dort eine modernere Filiale zu bauen. Dafür hat der Discounter das „Raadtswäldchen“ ins Auge gefasst. Der Konzern hat das Gelände bereits gekauft. Dort ist in unmittelbarer Nähe auch der Konkurrent Lidl zuhause, der seinen Markt vergrößern will.