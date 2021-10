Vortrag von Bernd Ellerbrock in Rees : Als die „Schwarzen Gesellen“ kamen

Bernd Ellerbrock hat ein Buch über die „Schwarzen Gesellen“ geschrieben. Foto: Scholten

REES Sachbuchautor Bernd Ellerbrock erinnerte im Reeser Bürgerhaus an eine ungewöhnliche Propagandafahrt aus dem Jahr 1900. Schwarze Torpedoboote fuhren an der Stadt vorbei. Die Mannschaft wurde in Rees bewirtet.