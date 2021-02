Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnungsbau in Duisburg : Hier entsteht Luxus mit Fernblick über den Rhein

Noch ist das Areal in Hochfeld ein Abrissgelände. Doch schon im Mai 2023 könnten hier die ersten Wohnungen bezogen werden. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Luxuswohnungen in Duisburg sind eher rar – erst recht, wenn sie mit einem exklusiven Blick über den Rhein verbunden sind. Das will ein Immobilienunternehmen aus Xanten jetzt ändern – und zwar in Hochfeld.