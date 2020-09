Kostenpflichtiger Inhalt: Wie Opfern von Straftaten geholfen werden kann : „Dialoghaus“ als Vorbild für ganz NRW

In Duisburg gibt es ein Vielzahl von Gewaltdelikten, erklärte der Leiter der Staatsanwaltschaft, Horst Bien. Foto: www.polizei-beratung.de

Duisburg Das Netzwerk für Opferhilfe in Duisburg ist in NRW einzigartig. Jährlich werden in Duisburg 80.000 Strafverfahren verfolgt. Die Opfer der Taten bekommen in Duisburg ein vielfältiges Hilfsangebot.