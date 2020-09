Kostenpflichtiger Inhalt: Rat debattiert über die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria : Duisburg wird kein „sicherer Hafen“

In der Kraftzentrale des Landschaftsparks war der Abstand zwischen den Ratsmitgliedern groß genug. Foto: Norbert Prümen

Duisburg In der Kraftzentrale des Landschaftsparks Nord stand Politik auf dem Program: In der letzten regulären Ratssitzung in alter Besetzung ging es unter anderem um die Aufnahme von Moria-Flüchtlingen und um Wirtschaftsförderung.