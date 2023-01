Traditionelle Kochbücher Wovon sich die Duisburger zu Mercators Zeiten ernährten

„De re coquinaria“ („Über die Kochkunst“) ist das älteste erhaltene Kochbuch und stammt aus der römischen Antike. Der Autorenname Apicius kann mehreren männlichen Feinschmeckern zugeordnet werden. Einen weiteren Klassiker schrieb im 15. Jahrhundert Marx Rumpolt. Die Kochbücher der männlichen Autoren dieser Zeit richteten sich an adelige Haushalte mit großen Küchen und Hausangestellten. So bestanden die Menüs aus bis zu dreißig Speisen, deren Bestandteile für die einfache Bevölkerung viel zu teuer waren, wie etwa Fleisch, Gewürze oder Rohrzucker. In der einfachen Küche süßte man stattdessen mit Honig. Fleisch kam nur selten auf den Tisch.