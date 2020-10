Coronakrise in Düsseldorf : Sperrstunde: Wirte beklagen massive Verluste

Düsseldorf Die Gastronomen stehen wirtschaftlich am Abgrund. Ihre Hoffnung auf das Oberverwaltungsgericht hat sich nicht erfüllt. Eine Hausbrauerei zieht harte Konsequenzen.

Überlastung Auch die städtische Corona-Hotline kam am Montag an ihre Grenzen. Der Ansturm war so hoch wie selten zuvor. „Bis 16 Uhr hatten wir schon mehr als 6000 Anrufe“, sagte eine Sprecherin. In den vergangene Tagen seien es um die 2000 Anrufer gewesen. Man arbeite derzeit daran, die Kapazitäten der Hotline zu erhöhen, zunächst durch technische Maßnahmen.

Das geht auch anderen Wirten so: Etwa für den Inhaber der Grand Pu Bar an der Witzelstraße in Bilk. Daniel Kroschinsky sagt, dass die Sperrstunde finanziell gesehen katastrophal sei. „Wegen der Mindestabstände sind wir schon angeschossen und die Sperrstunde blockiert uns nun die Geschäftszeit mit den höchsten Umsätzen. Die Sperrstunde ist totaler Irrsinn.“ Kroschinsky schlägt vor, die Bars in den Stadtteilen anders zu bewerten als in der Altstadt, in der es am Wochenende turbulenter zugeht als zum Beispiel bei ihm in Bilk. „Wir könnten doch eine oder zwei Stunden länger machen.“