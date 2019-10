Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Pläne in Düsseldorf : Umweltspur soll erweitert werden – mit Pendelbussen vom Messe-Parkplatz

Düsseldorf Die Düsseldorfer Stadtspitze hält trotz erheblicher Kritik an den Umweltspuren fest – und will den Verkehrsversuch bald ausweiten. Es soll neue Alternativen für Auto-Pendler geben. Die FDP will die Spur im Stadtrat stoppen.