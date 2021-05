Kostenpflichtiger Inhalt: Ruhestörung in Düsseldorf : Wie es im Belsenpark ruhiger werden soll

Anwohner des Belsenparks beklagen sich seit Jahren über Ruhestörung, Vandalismus und Drogenkonsum. Die Stadt soll nun ein Konzept für die Grünanlage erarbeiten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auch wenn Polizei und Ordnungsamt keinen Beschwerdedauerbrenner in der Grünanlage sehen, will die Politik handeln. Die Bürger sollen sich aber erstmal nicht einbringen, so wie es sich die Grünen gewünscht hatten.