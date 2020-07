Kostenpflichtiger Inhalt: Schicksalhafter Tag für Düsseldorfs Schützen : Schützen wollen 2021 längere Kirmes

Auch sie hissten die Flagge: Schausteller-Chef Oliver Wilmering, Schützen-Chef Lothar Inden und Kirmes-Architekt Thomas König (v.l.) Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Vor dem Rathaus hissten die Schützen eine Fahne, um an die ausgefallene Rheinkirmes zu erinnern. Das geschah am Mittwoch – an dem Tag, an dem normalerweise der freudige Kirmesrundgang stattgefunden hätte. Der Plan für 2021: Die Kirmes soll zwei Wochen statt nur zehn Tage dauern.