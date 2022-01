Nach Hauseinsturz vor zwei Jahren in Düsseldorf : Wie es mit der Ruine an der Luisenstraße weitergeht

Wie es mit der Ruine an der Luisenstraße weitergeht

Nach Hauseinsturz vor zwei Jahren in Düsseldorf

Düsseldorf Das Hinterhaus war vor zwei Jahren eingestürzt, zwei Männer starben unter den Trümmern. Nun tut sich etwas auf dem Gelände: Bauarbeiter sind angerückt, um die Überreste des Gebäudes abzutragen.

Zwei Jahre nach dem Einsturz eines Hauses an der Luisenstraße, bei dem zwei Männer starben, tragen Arbeiter nun die Überreste des Gebäudes ab. Abgerissen werden sollen die Teile des Hinterhauses, die nach dem Einsturz stehen geblieben und zum Teil von der Feuerwehr für die Bergungsarbeiten gesichert worden waren. Ein neuer Eigentümer habe das Haus übernommen, teilte ein Stadtsprecher mit. Dem erschienen Sanierung und Wiederaufbau nicht sicher genug. Die Überreste des Hinterhauses werden darum abgerissen – hier soll ein Neubau entstehen. Auch das Vorderhaus, in dem sich zuletzt Büros befanden, wird in Wohnraum umgebaut.