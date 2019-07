Apollo 13:

Die Maschine, die im April 2018 ihre Weltpremiere in Hamburg gefeiert hat, ist laut Hersteller der "erste voll thematisierte Giant Booster", der über die Festplätze reist. Die Kasse ist gestaltet wie ein Raumschiff, auf dem Weg zum Einstieg laufen die Besucher vorbei an Raumfahrer-Puppen und durch einen Dunkelparcours, in dem ein eigens produzierter Film gezeigt wird. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde erreichen die Passagiere für einen Moment angeblich Schwerelosigkeit, bevor sie wieder in die Sitze gedrückt werden.