In den ersten Jahren waren die Fachbereiche der jungen Fachhochschule noch im Düsseldorfer Stadtgebiet verteilt. 1972 befand sich der Fachbereich Architektur mit den Studienrichtungen „Städtebau und Regionalplanung“, „Architektur“ und „Elementbau“ in der Katholischen Grundschule Helmholtzstraße 16-18 und mit der Studienrichtung „Innenarchitektur“ in der Städtischen Berufsschule am Fürstenwall 100.