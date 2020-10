So sieht die Zukunft der Plange-Mühle aus: Auf dem Campus haben Passanten Vorrang. Zwischen den Gebäuden hinten geht es in einigen Jahren zur Brücke, die zum Pier One führen soll. Von dort soll eine weitere Brücke die Verbindung zur Speditionstraße herstellen. Der Hafen entwickelt sich hier mit Anschluss an die Stadt, vergisst aber seine Vergangenheit nicht.