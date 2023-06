Die Kiefernstraße in Düsseldorf Von wegen Gesamtkunstwerk

Für den Nachmittag hat der Ü60-Club der Fortuna eine Tour gebucht, einmal über die Kiefernstraße, an den bunten Fassaden der Wohnhäuser entlang, vorbei an der Galerie K4, dem Kinderclub, dem Punkschuppen AK47. „Von der Eisenbahntrasse zum staatlich anerkannten Unruheherd“ heißt der Rundgang, zuletzt hat Kaspar Michels ihn mit Gruppen einer Wohnungsgenossenschaft und Studierenden der Heinrich-Heine-Universität gemacht, nun kommen die Fußballfans. Sie hätten ein wenig Angst, habe der Mann des Fortuna-Clubs am Telefon gesagt. „Müsst ihr nicht, die Zeiten sind längst vorbei“, hat Michels geantwortet.