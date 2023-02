Fotos Mottowagen beim Rosenmontagszug 2023 in Düsseldorf

Am frühen Rosenmontagsmorgen 2023 werden die Mottowagen aus der Wagenbauhalle in Düsseldorf-Bilk gezogen. Bis dahin wurden sie streng geheim gehalten. Hier zeigen wir die Wagen des Zuges 2023.

Auch in diesem Jahr ist der Ukraine-Krieg ein Thema: Ein Mottowagen zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einer Badewanne sitzend. Die Badewanne ist in den Farben der ukrainischen Flagge gestrichen. Das „Badewasser“ ist blutrot.