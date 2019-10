Panne am Düsseldorfer Theater : Paneele am Schauspielhaus haben die falsche Farbe

Paneele am Schauspielhaus haben die falsche Farbe

Panne am Düsseldorfer Theater

Die Paneele an der linken Seite der Schauspielhaus-Fassade müssen neu gespritzt werden. An der Bleichstraße rechts sind sie korrekt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Fast 20 Millionen Euro kostet die Fassaden- und Dachsanierung des Düsseldorfer Schauspielhauses. Aber jetzt ist plötzlich fraglich, ob die Arbeiten bis zum Jubiläum fertig sind.

Am 16. Januar wird der 50. Geburtstags des Düsseldorfer Schauspielhauses gefeiert. Das Haus am Gustaf-Gründgens-Platz soll dann schmuck aussehen und wieder eine schöne weiße Fassade haben. Die ersten Paneele sind am Theater bereits angebracht worden. Leider hat man bei einer Begutachtung festgestellt, dass deren Farbe nicht den Vorgaben entspricht. Ein Stopp der Arbeiten wurde verhängt, rund 100 Quadratmeter der Fassadenelemente müssen abgenommen und neu gespritzt werden. „Wir hoffen, dass sich die zeitliche Verzögerung im Rahmen hält“, sagt Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.