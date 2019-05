Der Rheinufertunnel in Düsseldorf hat am 19. Mai 2019 seinen 25. Geburtstag gefeiert. An dem Tag war er für Fahrradfahrer und Fußgänger geöffnet. Wir sind einmal mit dem Fahrrad durch den Tunnel gefahren, von der Ernst-Gnoß-Straße bis zum Südausgang des Tunnels am Joseph-Beuys-Ufer. Auf geht's.