Für die Hosentasche

(hpaw) Für eher orientierungslose Menschen wie mich ist eine Handyhalterung am Fahrrad Pflicht, sonst droht nämlich das schlimme Schicksal, an jeder Ampel schnell das Handy herauskramen und in die Navigation schauen zu müssen. Gute Erfahrungen habe ich mit einem einfachen Gadget aus Silikon gemacht, das in etwa so aussieht wie ein winziges Paar Hosenträger. Dieser extrem dehnbare Gegenstand hat in der Mitte einen Schlitz, mit dem man ihn um jeden Fahrradlenker schlingen kann. Um die vier Ecken des Smartphones werden dann die vier Enden des Halters gespannt, das Telefon ruht auf dem Lenker und kann durch ein bisschen Zerren in den richtigen Winkel gebracht werden. Nach der Fahrt stopft man den Halter einfach in die Hosen-, Hand- oder Fahrradtasche – oder in den Korb. Werkzeug ist zur Montage nicht erforderlich, und fast jedes Handy – auch ein sehr großes – passt hinein.

15 Euro, www.getfinn.com