Düsseldorf reagiert auf Gasmangel : Stadt verkürzt Heizperiode für Ämter und Schulen

Im Düsseldorfer Rathaus und anderen städtischen Gebäuden werden die Heizungen später angestellt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Düsseldorf lässt die Heizungen in Ämtern, Schulen und Turnhallen erst später in Betrieb nehmen. Auch weitere Sofortmaßnahmen wegen des drohenden Gasmangels wurden beschlossen. Die Beleuchtung am Rathaus bleibt vorerst an – auch wegen des besonderen Standorts.