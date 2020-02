Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval in Düsseldorf : So feiern die Veedel Karneval

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba) 12 Bilder Veedels-Züge in Düsseldorf - was man dazu wissen muss.

Düsseldorf Von Freitag bis Montag ziehen hunderte Gruppen und Wagen durch die Düsseldorfer Stadtteile. Los geht es am Freitag im Südpark, in Wittlaer endet die Zoch-Session an Rosenmontag.