Hochkomplexe Gebäude für die Forschung Große Bauoffensive an der Universität in Düsseldorf

Düsseldorf · Mit Sanierungen und Neubauten sollen die Forschungs- und Studienbedingungen sowie die Wettbewerbsfähigkeit an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf verbessert werden. Große Hoffnungen liegen in einem Neubau für die Pflanzenforschung.

30.12.2022, 10:43 Uhr

Ab 2024 sollen im PEAC die genetischen Eigenschaften erforscht werden, die Pflanzen in unterschiedlichsten Umweltszenarien bestmögliche Erträge und Überlebensstrategien sichern. Foto: Foto: loomn architektur/ visualisierung Jost Hauer

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf