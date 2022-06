Damit müssen Eltern rechnen : So teuer kann der Schulbesuch in Düsseldorf sein

Erstklässler in Düsseldorf warten auf ihre Einschulung in eine Grundschule. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Düsseldorf Wer sein Kind in Düsseldorf einschult oder an der weiterführenden Schule anmeldet, sollte die damit verbundenen Kosten gut kalkulieren. Ausgaben in dreistelliger Höhe sind die Regel. So gehen die Familien damit um.