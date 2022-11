Düsseldorf Ärger um das Chormusical Bethlehem

Vor mehr als zwei Jahren hat sich Dirk Drommershausen mit weiteren Familienmitgliedern für das Chormusical Bethlehem angemeldet. Gefreut hatte sich der Ratinger auf gemeinsame Chorproben und dann einen großen Auftritt im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Doch dann kam die Corona-Pandemie und machte dieses Vorhaben zunächst zunichte. Der Termin für den Auftritt wurde mehrmals verschoben. Was Drommershausen und weitere Sänger ärgert: „Trotz offizieller Ankündigung, dass es nun am 3. Dezember in diesem Jahr den Auftritt geben soll, passiert nichts. Keine Chorproben, keine Info, keine Antworten auf Anfragen.“