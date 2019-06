Diskussion um Neubau in Düsseldorf : Ein Hochhaus könnte die neue Oper mitbezahlen

Diskussion um Neubau in Düsseldorf

Düsseldorf Düsseldorf diskutiert weiterhin über einen Neubau des Opernhauses. Es geht um den Standort, die Art des Gebäudes - und die Frage, wie eine neue Architektur die Oper verändern würde.

Der Vorhang zu und alle Fragen offen? So mag sich fühlen, wer die Podiumsdiskussionen zur Frage besucht hat, ob die Oper saniert, saniert und erweitert oder neu gebaut wird. Die Düsseldorfer Jonges widmeten dieser Frage einen Abend, die Oper gleich drei, nun folgte als erste Ratsfraktion die CDU. Es hat sich bei diesen Diskussionen herausgeschält, in welche Richtung es geht, es ist andererseits aber auch klar, dass erst die Diskussion in den Ratsfraktionen im Herbst die Entscheidung bringt. Die Top-Punkte: